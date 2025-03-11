В Кремле заявили о больших проблемах у ОБСЕ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) имеет большие проблемы.

«Организация имеет большие проблемы. Она не сыграла никакой роли в предотвращении формирования условий для специальной военной операции (СВО)», — заявил он.

По его словам, у президента России Владимира Путина не запланирована встреча с находящимся в Москве генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу.

«Переговоры ведутся по линии МИД», — подчеркнул Песков.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров начал в Москве переговоры с Синирлиоглу. Лавров во время встречи заявил, что все цели и принципы организации в настоящее время грубо нарушаются. Он отметил, что Россия рассчитывает на опыт Синирлиоглу в улучшении ситуации.

Визит генсека ОБСЕ в Москву во вторник, 11 марта, совпал с массированной атакой украинских беспилотников на московский регион. Синирлиоглу отвезли в Видное в Московской области и показали последствия атаки беспилотников ВСУ на жилой дом.

Ранее в России обвинили ОБСЕ в игнорировании преступлений со стороны ВСУ.