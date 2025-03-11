Генсеку ОБСЕ показали последствия атаки беспилотников ВСУ на жилой дом в Видном

Генеральному секретарю Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуну Синирлиоглу показали последствия атаки беспилотников ВСУ на жилой дом в Видном в Московской области. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«‎Отрицать очевидное, тем более, увиденное собственными глазами, невозможно»‎, — написала Захарова.

До этого Захарова говорила, что «по несчастливому стечению обстоятельств» Синирлиоглу попал в Москву, когда ее атаковали дроны ВСУ.

В ночь на 11 марта Россия подверглась одной из самых массовых атак беспилотников с 2022 года. Над 10 регионами России сбили перехватили и уничтожили 91 дрон над территорией Москвы и Московской области, 126 — над Курской и 38 — над Брянской областью. Есть пострадавшие, повреждены дома и автомобили. Столичные аэропорты Шереметьево, Домодедово, Жуковский и Внуково временно приостанавливали работу, на местах падения обломков работали экстренные службы.

Ранее в Подольске рассказали о повреждениях после ночной атаки дронов ВСУ.