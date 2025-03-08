Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Востоковед рассказал, кто может защитить сирийских христиан

Востоковед Чупрыгин: Израиль может стать защитником сирийских христиан
close
Leo Correa/AP

Израиль может выступить в роли защитника сирийских христиан и алавитов. Об этом заявил востоковед, старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин в интервью для «Ленты.ру».

«Для Израиля новая власть в Сирии — это угроза. И они говорят об этом открыто», — подчеркнул Чупрыгин.

В декабре 2024 года в Армии обороны Израиля заявили, что уничтожили военный потенциал САР, чтобы он не попал не в те руки.

«Определенные усилия на этот счет могут принять и другие арабские страны, которые очень не хотят видеть усиления Турции на Ближнем Востоке. Например, Саудовская Аравия», — предположил Чапрыгин.

До этого Такер Карлсон заявил о бедственном положении сирийских христиан после свержения Башара Асада.

28 ноября 2024 года сообщалось, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Взяв город Алеппо, они за последующие полторы недели заняли Хомс, Хаму и подошли к Дамаску — столице Сирии. Кроме того, курдские «Силы демократической Сирии» (СДС) взяли под контроль город Дейр-эз-Зор.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Как сообщало Reuters, командование сирийской армии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось».

В МИД России сообщили, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем». Позже стало известно, что экс-президент Сирии вместе с членами семьи приехал в Москву.

Ранее сообщалось, что шииты, алавиты и христиане бегут из Сирии в Ливан.

Все новости на тему:
Война в Сирии
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами