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Такер Карлсон заявил о бедственном положении сирийских христиан после свержения Асада

Карлсон заявил, что в США запрещали видеть роль Асада в защите христиан в Сирии
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РИА Новости

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что сирийские христиане оказались в опасности после свержения президента Сирии Башара Асада. Соответствующее заявление он разместил на своей странице в социальной сети X.

«Десятилетиями Башар Асад защищал религиозные меньшинства в Сирии, включая многочисленное христианское население страны. Никому в Соединенных Штатах не позволялось замечать это», — заявил он.

По словам Карлсона, на роль Асада в обеспечении безопасности христианского населения Сирии указывает сокращение их доли в населении страны с 10 до 2% за почти 15 лет гражданской войны в Сирии. Журналист подчеркнул, что сейчас христианские святыни оскверняют, а самих христиан подвергают гонениям.

Заявление Карлсона последовало на фоне сообщений правоохранителей о массовых военных преступлениях в отношении мирного алавитского населения со стороны представителей силовых структур нового сирийского режима.

28 ноября 2024 года сообщалось, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Взяв город Алеппо, они за последующие полторы недели заняли Хомс, Хаму и подошли к Дамаску — столице Сирии. Кроме того, курдские «Силы демократической Сирии» (СДС) взяли под контроль город Дейр-эз-Зор.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Как сообщало Reuters, командование сирийской армии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось».

В МИД России сообщили, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем». Позже стало известно, что экс-президент Сирии вместе с членами семьи приехал в Москву.

Ранее в МИД РФ призвали остановить кровопролитие в Сирии.

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