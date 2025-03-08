Сирийские силовики за два дня убили свыше 300 мирных жителей

SOHR: cирийские силовики за два дня убили 340 мирных жителей

Сотрудники госбезопасности Сирии за два дня убили 340 мирных жителей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Сирийскую обсерваторию по наблюдению за правами человека (SOHR).

Причиной жертв называют столкновения между силовиками и сторонниками бывшего президента Сирии Башара Асада. По данным правоохранителей, на этом фоне в стране происходят казни алавитов, сопровождающиеся грабежом их домов. В качестве доказательства обвинений SOHR опубликовала фото, на которых видны десятки тел в гражданской одежде, сложенных возле дома.

По данным AFP, в ходе столкновений уже погибли 120 вооруженных сторонников Асада и 93 силовика.

До этого сообщалось, что Россия частично сохранит военное присутствие в Сирии.

28 ноября 2024 года сообщалось, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Взяв город Алеппо, они за последующие полторы недели заняли Хомс, Хаму и подошли к Дамаску — столице Сирии. Кроме того, курдские «Силы демократической Сирии» (СДС) взяли под контроль город Дейр-эз-Зор.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Как сообщало Reuters, командование сирийской армии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось».

В МИД России сообщили, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем». Позже стало известно, что экс-президент Сирии вместе с членами семьи приехал в Москву.

Ранее в МИД РФ заявили, что будут добиваться отмены санкций против Сирии.