В МИД РФ призвали остановить кровопролитие в Сирии

Российская сторона встревожена резким обострением ситуации в Сирии и призывает сирийских лидеров сделать все для прекращения кровопролития. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Встревожены резким обострением обстановки в Сирии. Поступает информация о масштабных боестолкновениях в провинциях Латакия и Тартус с участием сирийских силовых структур и вооруженных формирований, называющих себя «местным сопротивлением»», — сказала дипломат.

Захарова добавила, что есть сообщения о пострадавших с обеих сторон, в некоторых крупных городах Сирии, включая административные центры, введен комендантский час.

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что в этих критических обстоятельствах российская сторона всячески призывает всех авторитетных сирийских лидеров сделать все возможное для скорейшего прекращения кровопролития.

Также Захарова указала, что Россия рассчитывает на содействие всех государств, имеющих влияние на обстановку в Сирии, в нормализации ситуации и скорейшей деэскалации.

Накануне в нескольких районах сирийской провинции Латакия начались стычки между силами безопасности и вооруженными формированиями, поддерживающими бывшего президента Башара Асада.

7 марта сирийское государственное агентство SANA сообщило, что силы министерства обороны вошли в город Тартус, чтобы оказать поддержку силам главного управления безопасности в борьбе с остатками ополченцев Асада и восстановить стабильность и безопасность в регионе.

Ранее Песков оценил безопасность российских военных в Сирии.