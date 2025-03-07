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Трамп об ударах РФ по Украине после остановки помощи: любой на их месте сделал бы так же

Трамп не стал осуждать удары России по Украине после остановки помощи США
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Brian Snyder/Reuters

Действия России в условиях приостановки военной помощи Украине со стороны Вашингтона являются логичными и предсказуемыми. Об этом заявил президент Дональд Трамп, слова которого передает ТАСС.

«Любая страна на месте России поступала бы так же — наносила бы удары по Украине, чтобы использовать ослабление поддержки Киева», — сказал американский президент.

Трамп также прокомментировал эскалацию конфликта.

«Путин усиливает давление на ВСУ. В текущей ситуации подобные шаги выглядели бы естественными для любого лидера», — сказал Трамп.

Также президент США заявил, что Вашингтон прекратит помощь Киеву, если Украина не готова к урегулированию. По мнению Трампа, без его участия «мирное урегулирование конфликта на Украине не имело бы ни единого шанса». Также американский лидер подчеркнул, что выстраивать отношения с Киевом намного сложнее, чем с Москвой.

Ранее в команде Трампа засомневались в легком урегулировании конфликта на Украине.

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