Трамп об ударах РФ по Украине после остановки помощи: любой на их месте сделал бы так же

Действия России в условиях приостановки военной помощи Украине со стороны Вашингтона являются логичными и предсказуемыми. Об этом заявил президент Дональд Трамп, слова которого передает ТАСС.
«Любая страна на месте России поступала бы так же — наносила бы удары по Украине, чтобы использовать ослабление поддержки Киева», — сказал американский президент.
Трамп также прокомментировал эскалацию конфликта.
«Путин усиливает давление на ВСУ. В текущей ситуации подобные шаги выглядели бы естественными для любого лидера», — сказал Трамп.
Также президент США заявил, что Вашингтон прекратит помощь Киеву, если Украина не готова к урегулированию. По мнению Трампа, без его участия «мирное урегулирование конфликта на Украине не имело бы ни единого шанса». Также американский лидер подчеркнул, что выстраивать отношения с Киевом намного сложнее, чем с Москвой.
Ранее в команде Трампа засомневались в легком урегулировании конфликта на Украине.