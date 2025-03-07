Трамп заявил, что в ЕС понятия не имеют, как закончить конфликт на Украине

Трамп: без меня урегулирование конфликта на Украине не имеет шансов

Президент США Дональд Трамп заявил, что без его участия «мирное урегулирование конфликта на Украине не имело бы ни единого шанса». Об этом глава Белого дома заявил в своем выступлении в Овальном кабинете, передает РИА Новости.

Американский лидер также указал, что в отличие от него, Евросоюз «понятия не имеет», как закончить конфликт.

«Я думаю, что если бы я не был президентом, у этого конфликта не было бы ни единого шанса на урегулирование. Но я считаю, что мы сумеем его остановить», — заявил американский лидер.

7 марта американский лидер сказал, что российская армия в настоящее время доминирует на поле боя на Украине. На фоне этого он заявил. что рассматривает возможность усиления санкционного давления на Россию до момента достижения мира на Украине.

В свою очередь директор Национального экономического совета США Кевин Хассетт заявил, что у Вашингтона есть «целый список» возможных санкций и пошлин, чтобы побудить Россию и Украину к диалогу.

4 марта произошла приостановка американской военной поддержки. Она продлится до тех пор, пока Киев не продемонстрирует приверженность мирному урегулированию конфликта. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп заявил, что верит в стремление Путина к достижению мира на Украине.