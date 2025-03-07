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Трамп заявил, что в ЕС понятия не имеют, как закончить конфликт на Украине

Трамп: без меня урегулирование конфликта на Украине не имеет шансов
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Win McNamee/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что без его участия «мирное урегулирование конфликта на Украине не имело бы ни единого шанса». Об этом глава Белого дома заявил в своем выступлении в Овальном кабинете, передает РИА Новости.

Американский лидер также указал, что в отличие от него, Евросоюз «понятия не имеет», как закончить конфликт.

«Я думаю, что если бы я не был президентом, у этого конфликта не было бы ни единого шанса на урегулирование. Но я считаю, что мы сумеем его остановить», — заявил американский лидер.

7 марта американский лидер сказал, что российская армия в настоящее время доминирует на поле боя на Украине. На фоне этого он заявил. что рассматривает возможность усиления санкционного давления на Россию до момента достижения мира на Украине.

В свою очередь директор Национального экономического совета США Кевин Хассетт заявил, что у Вашингтона есть «целый список» возможных санкций и пошлин, чтобы побудить Россию и Украину к диалогу.

4 марта произошла приостановка американской военной поддержки. Она продлится до тех пор, пока Киев не продемонстрирует приверженность мирному урегулированию конфликта. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп заявил, что верит в стремление Путина к достижению мира на Украине.

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