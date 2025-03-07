В команде Трампа засомневались в легком урегулировании конфликта на Украине

США сохранят дипломатическую активность для разрешения конфликта между Россией и Украиной, однако признали сложность этого процесса. об этом заявил советник по национальной безопасности при администрации Дональда Трампа Майк Уолтц в ходе общения с журналистами в Овальном кабинете, передает РИА Новости.

«Мы взаимодействуем с Россией. Это начало первого месяца президентского срока. Под руководством Трампа мы продолжим политику посредничества и задействуем все инструменты для вовлечения сторон в переговоры. Решение потребует значительных усилий», — сказал он.

Сам Трамп заявил, что Вашингтон прекратит помощь Киеву, если Украина не готова к урегулированию. Он мнению президента США, без его участия «мирное урегулирование конфликта на Украине не имело бы ни единого шанса». Также Трамп подчеркнул, что выстраивать отношения с Киевом намного сложнее, чем с Москвой.

Ранее в США заявили, что на встрече с Украиной будет обсуждаться полугодовое перемирие.