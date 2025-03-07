Трамп заявил, что иметь дело с Украиной тяжелее, чем с Россией

Дональд Трамп: иметь дело с Украиной тяжелее, чем с Россией

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что выстраивать отношения с Киевом намного сложнее, чем с Москвой. Об этом сообщает РИА Новости.

Трамп также выразил уверенность в стремлении президента РФ Владимира Путина к мирному урегулированию.

Кроме того, Трамп заявил, что, по его оценке, украинская сторона не обладает достаточными переговорными «козырями» для достижения успешного урегулирования конфликта.

В конце февраля президент России Владимир Путин отметил, что вопрос украинского конфликта не был основным на переговорах с США. Он уточнил, что встреча, состоявшаяся в Эр-Рияде, была посвящена двусторонним отношениям между Россией и Америкой. Президент добавил, что тема украинского кризиса вскользь обсуждалась в ходе диалога. По словам Путина, стороны согласились вернуться к решению данного вопроса в будущем.

18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прошли первые за несколько лет переговоры представителей США и России.

Ранее в США заявили, что на встрече с Украиной будет обсуждаться полугодовое перемирие.