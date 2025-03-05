В Сербии высказались о возможности отказа от празднования Дня Победы 9 мая

Сербия никогда не откажется от празднования Дня Победы 9 мая, несмотря на политическое давление со стороны Запада. Об этом заявил ТАСС вице-премьер республики Александар Вулин.

«Мы знаем, что мы победили. И мы будем делать то, что делали наши предки. Мы будем вместе в этот великий день, потому что это наша Великая Победа», — высказался Вулин.

Он отметил, что в этом контексте на Сербию в течение трех лет оказывал давление весь Запад. От правительства страны требовали ввести санкции против России, однако, как подчеркнул Вулин, сербские власти на это не пошли.

Политик выразил уверенность, что для президента Сербии Александара Вучича будет честью находиться в Москве на Параде Победы и встретиться с главой РФ Владимиром Путиным.

В конце прошлого года Александар Вучич сообщил о своем намерении посетить Парад Победы в Москве, который состоится 9 мая 2025 года. Сербский лидер заявил, что компанию ему составит премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

До этого Фицо счел личным долгом приехать в столицу РФ на мероприятия связанные с празднованием 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он также заявил о решающем вкладе СССР в победу во Второй мировой войне.

Ранее был представлен официальный логотип празднования 80-летия победы в ВОВ.