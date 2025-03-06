Путин и Токаев обсудили совместные проекты в торговле и энергетике

Российский лидер Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонной беседы обсудили совместные проекты в энергетической и торгово-экономической сферах. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Главы государств рассмотрели перспективы развития двустороннего взаимодействия, включая проекты России и Казахстана в энергетической и торгово-экономической сферах, говорится в публикации.

Договоренность о реализации этих проектов была достигнута в ходе визита Путина в Казахстан в ноябре прошлого года, добавили в Кремле.

В конце ноября 2024 года Путин заявил, что Казахстан является стратегическим партнером и надежным союзником России. Он подчеркнул, что у Астаны и Москвы «есть желание искать решения сложных вопросов в двусторонних отношениях, и они находятся».

Позже генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков рассказал, что визит Владимира Путина в Казахстан прошел очень успешно. По его словам, Казахстан продолжает развивать отношения с Россией, не обращая внимание на давление со стороны стран Запада. Сейчас обсуждаются другие крупные проекты, в частности в области атомной энергетики, добавил Смирнов.

Ранее Путин раскрыл объем инвестиций из РФ в экономику Казахстана.