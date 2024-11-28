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Путин завершил визит в Казахстан

Завершился государственный визит Путина в Казахстан

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Павел Бедняков/РИА Новости

Завершился двухдневный государственный визит президента России Владимира Путина в Казахстан. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Кремля.

«Государственный визит Владимира Путина в Казахстан завершен», — говорится в сообщении.

Российский лидер прилетел в Астану в среду, 27 ноября. За два для Путин провел переговоры с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым в закрытом и расширенном форматах. В ходе переговоров они пообщались по видеосвязи с участникам пленарного заседания XX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который прошел в Уфе.

В ходе переговоров лидеры стран подняли широкий круг тем, среди которых двустороннее сотрудничество, а также региональные и международные проблемы.

Во время второго для визита Путин принял участие в сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Перед возвращением президент России провел пресс-конференцию, где подвел итоги госвизита в Казахстан. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин заявил о провале попыток Запада указать России на «место в углу».

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