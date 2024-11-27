Путин раскрыл объем инвестиций из РФ в экономику Казахстана

Российская Федерация инвестировала в экономику Казахстана около $13 млрд. Об этом президент РФ Владимир Путин написал в своей статье «Россия — Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее», опубликованной в газете «Казахстанская правда».

«Из года в год растут и российские инвестиции в экономику Казахстана — на сегодня их объем составляет порядка 13 миллиардов долларов», — сказано в публикации.

Глава РФ отметил, что в этой стране работают свыше 23 тысяч предприятий с российским участием. По его словам, компании России и Казахстана осуществляют целый ряд крупных совместных проектов в области промышленной кооперации и высоких технологий, налаживают новые производства полного индустриального цикла, что способствует комплексной модернизации экономик и укреплению технологического суверенитета двух государств.

До этого стало известно, что Путин 27 ноября прибудет в Казахстан по приглашению президента республики Касым-Жомарта Токаева. Лидеры стран проведут двусторонние переговоры. Также они примут участие в режиме видеоконференции в XX Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России.

28 ноября под председательством казахстанского президента пройдет сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ, в которой также примет участие российский лидер. Делегации стран обсудят актуальные вопросы региональной и международной безопасности. По итогам заседания будет принят ряд документов.

Ранее Путин назвал Казахстан наиболее близким союзником России.