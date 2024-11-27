Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин раскрыл объем инвестиций из РФ в экономику Казахстана

Путин заявил, что Россия инвестировала в экономику Казахстана порядка $13 млрд

close
Алексей Даничев/РИА Новости

Российская Федерация инвестировала в экономику Казахстана около $13 млрд. Об этом президент РФ Владимир Путин написал в своей статье «Россия — Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее», опубликованной в газете «Казахстанская правда».

«Из года в год растут и российские инвестиции в экономику Казахстана — на сегодня их объем составляет порядка 13 миллиардов долларов», — сказано в публикации.

Глава РФ отметил, что в этой стране работают свыше 23 тысяч предприятий с российским участием. По его словам, компании России и Казахстана осуществляют целый ряд крупных совместных проектов в области промышленной кооперации и высоких технологий, налаживают новые производства полного индустриального цикла, что способствует комплексной модернизации экономик и укреплению технологического суверенитета двух государств.

До этого стало известно, что Путин 27 ноября прибудет в Казахстан по приглашению президента республики Касым-Жомарта Токаева. Лидеры стран проведут двусторонние переговоры. Также они примут участие в режиме видеоконференции в XX Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России.

28 ноября под председательством казахстанского президента пройдет сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ, в которой также примет участие российский лидер. Делегации стран обсудят актуальные вопросы региональной и международной безопасности. По итогам заседания будет принят ряд документов.

Ранее Путин назвал Казахстан наиболее близким союзником России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами