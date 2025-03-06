Россия потребовала от Франции принять меры для безопасности дипломатов РФ

Россия вновь призывает власти Франции принять исчерпывающие меры по обеспечению безопасности российских загранучреждений, их сотрудников и членов семей. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, комментируя мягкий приговор напавшим на российское генконсульство в Марселе, сообщает РИА Новости.

Она также сказала, что Российская Федерация рассматривает демонстративное попустительство в отношении лиц, поставивших под угрозу безопасность дипломатов РФ, как поощрение к совершению новых подобных противоправных действий.

Утром 24 февраля у российского генконсульства в Марселе произошел взрыв. Двое мужчин бросили на территорию диппредставительства самодельные взрывные устройства и скрылись. Сотрудники и посетители генконсульства не пострадали.

Выяснилось, что атаку совершили двое ученых, которые являются гражданами Франции. Один из них женат на украинке.

Напавших задержали на следующий день после инцидента и поместили под стражу.

27 февраля суд в Марселе приговорил ученых, бросивших бутылки с жидким азотом на территорию российского генконсульства в Марселе, к восьми месяцам лишения свободы — с возможностью отбывать наказание под домашним арестом с электронным браслетом. Им также на пять лет запретили иметь и носить оружие.

Генеральный консул РФ в Марселе Станислав Оранский назвал приговор мягким и заявил, что решение суда возмущает Москву.

Ранее в МИД Франции осудили нападение на генконсульство России в Марселе.