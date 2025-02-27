«Безобразие, мы возмущены». Напавших на консульство РФ в Марселе отправили под домашний арест

Спецслужбы на месте взрыва у посольства РФ в Марселе, 24 февраля 2025 года

Ученых, бросивших бутылки с азотом на территорию генконсульства РФ в Марселе, приговорили к восьми месяцам домашнего ареста. Москва сочла решение суда слишком мягким — по заявлению российской стороны, нападавшие планировали взорвать стоянку со служебными автомобилями, их действия должны расцениваться как теракт. Французский прокурор, однако, счел, что преступники «просто совершили глупость».

Суд в Марселе приговорил мужчин, бросивших бутылки с жидким азотом на территорию российского генконсульства в Марселе, к восьми месяцам лишения свободы — с возможностью отбывать наказание под домашним арестом с электронным браслетом. Им также на пять лет запретили иметь и носить оружие.

Генеральный консул РФ в Марселе Станислав Оранский назвал приговор мягким и заявил, что решение суда возмущает Москву.

«Складывается ощущение, что речь идет о двух маленьких детях, которые играли в футбол и случайно разбили окно. Это безобразие. Мы возмущены непропорционально мягким запрошенным наказанием», — сказал дипломат.

По словам Оранского, позиция российской стороны состоит в том, что произошедшее следует квалифицировать как теракт , совершенный против дипломатического учреждения группой лиц по предварительному сговору.

«Это нападение на консульство с использованием взрывчатых веществ, они к нему готовились. Но все наши доводы прокурор отмел, сказав, что речь ни о каком террористическом акте идти не может и они просто совершили глупость», — отметил Оранский.

По его словам, российское дипведомство подаст в суд гражданский иск «на почве нанесения материального и морального ущерба и запугивания». Однако начала его рассмотрения придется ждать почти год: назначенная дата заседания — 23 января 2026 года.

Российское посольство во Франции также выразило «глубокое возмущение» приговором. По заявлению дипмиссии, преступники планировали нанести консульству максимальный материальный ущерб и поставить под прямую угрозу жизнь и здоровье его сотрудников.

«Очевидно, что преступники преследовали цель взорвать стоянку со служебными автомобилями на территории российской дипломатической миссии. Только по счастливой случайности никто из ее сотрудников не пострадал», — подчеркнули в посольстве.

Что случилось в Марселе

Утром 24 февраля на территории российского генконсульства в Марселе произошло два взрыва: неизвестные бросили через забор самодельные взрывные устройства и скрылись. На место прибыли пожарные, саперы и полиция. Сотрудники генконсульства все утро были заперты в здании, но никто из них и посетителей не пострадал, имущество также не получило повреждений. Французский МИД кратко осудил случившееся.

«Все признаки теракта»: генконсульство РФ во Франции забросали взрывчаткой Взрыв произошел у российского генконсульства в Марселе: неизвестные бросили на его территорию... 24 февраля 17:10

Нападавшие попали в поле зрения камер видеонаблюдения и вскоре были задержаны полицией на проукраинской акции. Нарушителями оказались ученые — Василе Х. (48 лет) и Жорж С. (59 лет).

«Эти два исследователя, связанные с Национальным центром научных исследований (CNRS), подозревались в том, что бросили три пластиковые бутылки, наполненные жидким азотом, в сады консульства России в Марселе», — пишет французская газета Le Figaro.

По информации издания, активисты пошли на этот «политический жест», чтобы выразить свое возмущение боевыми действиями между Россией и Украиной. Один из нападавших, Жорж С., женат на украинке, но сыграло ли это какую-то роль в его мировоззрении, неизвестно. Свою вину ученые полностью признали, в случившемся раскаялись. Они заявили, что не оценили возможных дипломатических последствий своего поступка.

«Мы действительно были очень глупы», — сказал Жорж С. в интервью Le Figaro.

После ЧП официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что Москва требует от Франции исчерпывающих и наискорейших мер по расследованию случившегося, а также шагов по усилению безопасности загранпредставительства.

В итоге нападавшим предъявили обвинение в « повреждении или порче чужого имущества способом, опасным для людей» и «несанкционированном изготовлении взрывных или зажигательных устройств».

В генконсульстве России в Марселе заявили, что меры безопасности в диппредставительстве теперь усилены и будут сохраняться на постоянной основе до особого распоряжения.