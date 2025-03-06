В Кремле прокомментировали сообщения о переговорах с оппонентами Зеленского

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения СМИ о том, что люди из окружения президента США Дональда Трампа встречались с оппонентами украинского лидера Владимира Зеленского.

«Много сейчас информации, информации со ссылкой на источники. Что правда, что ложь — разобраться невозможно. Мы внимательно всю информацию воспринимаем, анализируем, но это не повод для оценок и комментариев», — сказал представитель Кремля.

6 марта Politico писало, что люди из окружения президента США Дональда Трампа провели тайные переговоры в Киеве с политическими оппонентами президента Украины Владимира Зеленского, в частности с бывшим премьер-министром Украины Юлией Тимошенко и ключевыми фигурами партии «Европейская солидарность» экс-президента Украины Петра Порошенко. По данным издания, основной темой встречи было проведение президентских выборов на Украине.

Также накануне CNN со ссылкой на источники сообщал, что представители президента США Дональда Трампа провели тайные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам собеседника издания, одним из чиновников, участвовавших в тайных переговорах, был спецпредставитель Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог.

В феврале российский президент Владимир Путин заявлял, что Зеленский уклоняется от переговоров с Россией, потому что их начало неминуемо приведет к необходимости отмены военного положения в стране. Вслед за этим последует необходимость проведения президентских выборов на Украине. При этом, подчеркнул Путин, шансы победить на выборах у Зеленского равны нулю.

Ранее Трамп сравнил помощь Украине с отнятой конфетой.