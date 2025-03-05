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Представители США и Украины провели тайную встречу

CNN: представители Трампа провели тайную встречу с Зеленским
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Brian Snyder/Reuters

Представители президента США Дональда Трампа провели тайные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Отмечается, что в ходе встречи высшие американские должностные лица подчеркнули важность скорейшей стабилизации отношений с Вашингтоном и призвали Киев возобновить переговоры.

Источники канала уточнили, что одним из чиновников, участвовавших в тайных переговорах, был спецпредставитель Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог.

4 марта США приостановили военную помощь Украине. Это решение последовало после напряженной встречи Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете Белого дома 28 февраля. Во время этой встречи американский лидер выразил недовольство недостаточной благодарностью со стороны Зеленского за американскую помощь. Как заявил Трамп, пауза продлится до тех пор, «пока украинские лидеры не продемонстрируют искреннюю приверженность миру».

До этого российский президент Владимир Путин отмечал, что Зеленский уклоняется от переговоров с Россией, потому что их начало неминуемо приведет к необходимости отмены военного положения в стране. Вслед за этим последует необходимость проведения президентских выборов на Украине. При этом, подчеркнул Путин, шансы победить на выборах у Зеленского равны нулю.

Ранее Трамп сравнил помощь Украине с отнятой конфетой.

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