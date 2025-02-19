«Недостаточно встретиться и чай попить»: Путин — о переговорах с Трампом и урегулировании на Украине

19 февраля президент РФ Владимир Путин посетил научно-производственное предприятие «Радар ммс». В ходе своего визита он пообщался с журналистами, которым рассказал о прошедших в Эр-Рияде переговорах РФ и США, успехах российской армии на фронте и готовности сесть за стол переговоров с Украиной. О чем еще говорил глава государства — в материале «Газеты.Ru».

О переговорах по Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова вернуться за стол переговоров по Украине. Он добавил, что РФ никогда не отказывалась от контактов с европейцами и от переговорного процесса с Киевом.

«Это наши, так скажем, партнеры по этим переговорам отказались, прекратили контакты с Россией европейцы», — отметил Путин.

Российский лидер также напомнил, что Украина «запретила сама себе вести переговоры, вышла из переговорного процесса».

Путин подчеркнул, что будущий процесс урегулирования будет проходить при участии Киева. По его словам, никто Украину из этого процесса не исключает.

Глава государства добавил, что такого же мнения придерживаются и в Вашингтоне:

«Что касается переговорного процесса, то мне в ходе телефонного разговора президент Трамп сказал, могу это подтвердить, что, конечно, Соединенные Штаты исходят из того, что переговорный процесс будет происходить при участии и России, и Украины».

close Президент РФ Владимир Путин выступает перед журналистами во время посещения научно-производственного предприятия «Радар ммс» (научно-производственный комплекс беспилотных авиационных и морских систем) в Санкт-Петербурге, 19 февраля 2025 года Александр Казаков/РИА Новости

О наступлении ВС РФ

Президент РФ также рассказал, что российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения, в том числе в Курской области.

«Самая последняя информация, которую мне доложили буквально час назад, сегодня ночью бойцы 810-й бригады пересекли границу России и Украины и вышли на территорию противника», — заявил Путин.

Об атаке на КТК

Отдельно глава государства затронул тему атаки на Каспийский трубопроводный консорциум (КТК). Он заявил, что в результате удара пострадало западное оборудование на нефтеперекачивающей станции. По словам Путина, быстро восстановить объект не получится.

«Атаки подобного рода невозможны без космической разведки. А высокоточные данные космической разведки по объектам поражения и в отношении объектов поражения Украина получает только от своих западных союзников… Совершенно точно и с полным основанием я могу сказать, что самостоятельно украинские вооруженные силы этого сделать не в состоянии. У них нет соответствующих космических спутниковых группировок», — подчеркнул президент РФ.

Он уточнил, что не знает, кто предоставил Украине эти данные. При этом глава государства заявил, что атака похожа на скоординированные с европейскими странами шаги .

«Но мне не хочется в это верить. Я думаю, что это случайно. Просто европейцы [идут] своим путем и не обращают внимания на то, что происходит», — добавил Путин.

Киев атаковал трубопровод КТК. Путин предложил западным акционерам завезти оборудование для ремонта Путин предложил иностранным инвесторам КТК привезти оборудование для ремонта станции в Краснодарском... 19 февраля 08:16

Также он объяснил, почему на КТК не было и до сих пор нет российских систем ПВО. Российский лидер уточнил, что Москва исходила из того, что это не может быть объектом для нападения.

«Это же, строго говоря, не российский объект, это объект международной энергетической инфраструктуры», — пояснил он.

О контактах РФ и США

Президент также прокомментировал прошедшие 18 февраля переговоры представителей РФ и США в Эр-Рияде. Путин отдельно поблагодарил саудовские власти за площадку для встречи. Разговор, как отметил глава государства, был очень доброжелательным. Он добавил, что высоко оценивает прошедшие переговоры.

«Как мне сказали наши участники, с американской стороны были совсем другие люди, которые были открыты для переговорного процесса без всякой предвзятости, без всяких осуждений того, что было сделано в прошлом, во всяком случае, в двусторонних контактах этого ничего не было, но настроенные на совместную работу, открытые для совместной работы», — рассказал президент РФ.

По словам Путина, целью встречи было повышение доверия между Москвой и Вашингтоном, так как без этого просто невозможно решить ни один важный вопрос, включая украинское урегулирование.

«Мы договорились возобновить в нормальном режиме работу дипломатических ведомств», — уточнил российский лидер.

Также РФ и США вместе работают по вопросам экономики, на энергетических рынках, по космосу и другим направлениям, есть где взаимный интерес, в том числе по Ближнему Востоку.

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Кроме этого, Путин заявил, что реакция Киева и Брюсселя на российско-американские переговоры неуместна. У Европы, по словам президента России, нет оснований для негатива по этому вопросу.

«Все подзабыли, наверное, а я напомню, что ровно через год, в феврале 2026 года, заканчивается действие договора об ограничении стратегических наступательных вооружений. Они что (представители Украины. — прим. «Газета.Ru») хотят сидеть здесь за столом переговоров и быть посредниками между Россией и Соединенными Штатами? Ну, наверное нет. Зачем истерить-то? Истерика неуместна», — прокомментировал Путин реакцию украинский властей.

Он добавил, что в диалоге Москвы и Вашингтона не нужны посредники.

Президент РФ также ответил на вопрос, когда состоится его встреча с американским коллегой Дональдом Трампом.

«Мы находимся в таком положении, что недостаточно встретиться, чтобы чай, кофе попить, посидеть, поговорить о будущем. Нужно добиться того, чтобы наши команды подготовили вопросы, чрезвычайно важные как для США, так и для России, в том числе и на украинском треке, с тем чтобы выйти на приемлемые для обеих сторон решения», — уточнил Путин.