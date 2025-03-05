Сын Трампа пропустил его выступление перед конгрессом

Младший сын президента США Дональда Трампа Бэррон не присутствовал на выступлении отца к конгрессу, все остальные дети американского лидера пришли на важное мероприятие. Об этом сообщает The Daily Mail.

По данным издания, причиной этому стало то, что 18-летний Бэррон учится на первом курсе Нью-Йоркского университета, он должен был присутствовать на занятиях.

«Он взрослый молодой человек. Я очень горжусь им — его знаниями, даже в политике, и тем, что он дает советы своему отцу. Он привел так много молодых людей. Он знает свое поколение», — говорила Мелания Трамп о своем сыне Бэрроне в январе в эфире Fox News.

Дональд Трамп 1,5 часа выступал перед конгрессом, пообещал «золотой век» Америки. В своей речи он подчеркнул намерение провести масштабные внутренние реформы: снизить налоги, поддержать производство в США и бороться с инфляцией. Во внешней политике президент затронул вопросы возвращения Панамского канала под контроль США, присоединения Гренландии в качестве 51-го штата, а также переговоры по Украине. Трамп рассказал, что получил письмо от Зеленского, в котором выражается готовность к мирным переговорам.

Путин Трамп упомянул всего однажды. 12 февраля 2025 года Трамп и Путин провели телефонные переговоры и договорились о личной встрече. Позднее российский лидер заявил, что сегодня президентам РФ и США «недостаточно встретиться, чтобы чай, кофе попить, посидеть, поговорить о будущем».

«Газета.Ru» вела хронику выступления Трампа.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о 5 детях и 10 внуках, которые поддерживают Дональда Трампа.