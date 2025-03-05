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Политика

Мирный план по Украине и восстановление Газы: Трамп выступает перед конгрессом

Дональд Трамп выступает с речью перед конгрессом
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J. Scott Applewhite/AP
Президент США Дональд Трамп выступает с обращением перед конгрессом. В своей речи, получившей название «Возрождение американской мечты», он изложит планы своей администрации в области внутренней и внешней политики. Ожидается, что внимание будет также уделено вопросам завершения конфликта на Украине и возвращению заложников из сектора Газа. «Газета.Ru» ведет трансляцию.
Трансляция
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06:37

Трамп заявил, что США вернут себе Панамский канал.

«Мы уже начали работать в этом направлении», — сказал он.

06:28

Трамп заявил, что создаст в США «величайшую экономику в истории» и добьется снижения налогов для всех. Он предложил сделать процентные платежи по автокредитам налоговыми вычетами, если автомобиль произведен в США, добавив, что крупнейшие автопроизводители поддерживают этот шаг.

06:16

Трамп пообещал, что США впервые в новом тысячелетии добьются сбалансированного федерального бюджета:

▪️ Для борьбы с инфляцией республиканцы планируют снижать стоимость жизни, включая расходы на топливо.

▪️ Налоги для внутреннего производства и обрабатывающей промышленности будут снижены, а расходы на производство — полностью списаны.

▪️ Иностранные производители столкнутся с высокими пошлинами, если их продукция не производится в США.

06:07

Трамп пригрозил пошлинами за отказ производить товары в США.

«Если вы производите свой продукт не в Америке, при администрации Трампа вы будете платить пошлины, и в некоторых случаях — довольно высокие», — сказал он.

06:04

Трамп анонсировал выпуск «золотой карты» стоимостью $5 млн для инвесторов, стремящихся получить гражданство США.

«Это как грин-карта, только круче», — отметил он.

05:56

Трамп: США снизят стоимость энергии и положат конец «вопиющим» тратам налогоплательщиков.

«Для дальнейшей борьбы с инфляцией мы не только снизим стоимость энергии, но и положим конец вопиющей трате денег налогоплательщиков», — пообещал американский президент.

05:51

Отдельного внимания удостоился бизнесмен Илон Маск, которого Трамп представил как главу Департамента государственной эффективности (DOGE). Республиканцы встретили его аплодисментами. Маск был в непривычном для себя образе — в черном костюме.

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Kevin Lamarque/Reuters
05:49

Трамп пообещал защитить женский спорт от участия мужчин-трансгендеров (ЛГБТ-движение признано в РФ экстремистским и запрещено), утверждая, что такие шаги необходимы для справедливости. Он привел примеры, такие как рекорд женского бега на длинные дистанции, который был побит мужчинами.

05:47

Трамп назвал Байдена «худшим президентом в истории США», отметив, что демократы не поддержат его, даже если он найдет лекарство от страшной болезни или решит проблему преступности.

05:39

Трамп заявил, что покончил с государственной цензурой в США и вернул в Америку свободу слова.

05:29

Демократы сидят молча, в то время как республиканцы встречают слова Трампа бурными аплодисментами.

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Ben Curtis/AP
05:24

«Америка вернулась»: Трамп открыл свое выступление заявлением о том, что за 43 дня добился большего, чем большинство администраций за весь срок правления. По его словам, лучшего него был только первый президент Джордж Вашингтон, с которым он бы «не хотел конкурировать».

«За 43 дня мы добились большего, чем большинство администраций за четыре года или восемь лет. И это только начало», — сказал он.

05:20

Трамп объявил о своей убедительной победе на выборах, вызвав протесты со стороны демократов. Спикер палаты представителей Майк Джонсон призвал к порядку и напомнил, что нарушителей могут вывести из зала. В итоге один из конгрессменов из Техаса покинул заседание в сопровождении охраны.

Когда член Палаты представителей от Демократической партии Эл Грин отказался занять свое место, Джонсон потребовал «вывести этого джентльмена из зала». После этого Трамп продолжил речь.

05:17

Дональд Трамп появился в зале заседаний конгресса под аплодисменты соратников республиканцев.

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J. Scott Applewhite/AP
05:14

Мелания Трамп также присутствует в конгрессе. Первая леди приветствовала законодателей и судей Верховного суда.

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Brian Snyder/Reuters
05:01

В конгрессе завершены приготовления к выступлению Трампа. Сам президент уже в Капитолии.

04:57

Белый дом опубликовал выдержки из речи Трампа перед конгрессом:
▪️ Президент подчеркнет усилия по разрешению украинского конфликта;

▪️ США строят крупнейший газопровод на Аляске, к проекту присоединятся Япония и Южная Корея;

▪️В ближайшие дни США примут решение о значительном увеличении добычи редкоземельных металлов;

▪️«Байден допустил бесконтрольный рост цен на яйца».

04:49

Трамп направился в Капитолий для выступления перед конгрессом, несмотря на то, что такие речи обычно даются в конце первого года. Президент обсудит в том числе и украинское урегулирование.

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