Мирный план по Украине и восстановление Газы: Трамп выступает перед конгрессом

Трамп заявил, что США вернут себе Панамский канал.
«Мы уже начали работать в этом направлении», — сказал он.
Трамп заявил, что создаст в США «величайшую экономику в истории» и добьется снижения налогов для всех. Он предложил сделать процентные платежи по автокредитам налоговыми вычетами, если автомобиль произведен в США, добавив, что крупнейшие автопроизводители поддерживают этот шаг.
Трамп пообещал, что США впервые в новом тысячелетии добьются сбалансированного федерального бюджета:
▪️ Для борьбы с инфляцией республиканцы планируют снижать стоимость жизни, включая расходы на топливо.
▪️ Налоги для внутреннего производства и обрабатывающей промышленности будут снижены, а расходы на производство — полностью списаны.
▪️ Иностранные производители столкнутся с высокими пошлинами, если их продукция не производится в США.
Трамп пригрозил пошлинами за отказ производить товары в США.
«Если вы производите свой продукт не в Америке, при администрации Трампа вы будете платить пошлины, и в некоторых случаях — довольно высокие», — сказал он.
Трамп анонсировал выпуск «золотой карты» стоимостью $5 млн для инвесторов, стремящихся получить гражданство США.
«Это как грин-карта, только круче», — отметил он.
Трамп: США снизят стоимость энергии и положат конец «вопиющим» тратам налогоплательщиков.
«Для дальнейшей борьбы с инфляцией мы не только снизим стоимость энергии, но и положим конец вопиющей трате денег налогоплательщиков», — пообещал американский президент.
Отдельного внимания удостоился бизнесмен Илон Маск, которого Трамп представил как главу Департамента государственной эффективности (DOGE). Республиканцы встретили его аплодисментами. Маск был в непривычном для себя образе — в черном костюме.
Трамп пообещал защитить женский спорт от участия мужчин-трансгендеров (ЛГБТ-движение признано в РФ экстремистским и запрещено), утверждая, что такие шаги необходимы для справедливости. Он привел примеры, такие как рекорд женского бега на длинные дистанции, который был побит мужчинами.
Трамп назвал Байдена «худшим президентом в истории США», отметив, что демократы не поддержат его, даже если он найдет лекарство от страшной болезни или решит проблему преступности.
Демократы сидят молча, в то время как республиканцы встречают слова Трампа бурными аплодисментами.
«Америка вернулась»: Трамп открыл свое выступление заявлением о том, что за 43 дня добился большего, чем большинство администраций за весь срок правления. По его словам, лучшего него был только первый президент Джордж Вашингтон, с которым он бы «не хотел конкурировать».
«За 43 дня мы добились большего, чем большинство администраций за четыре года или восемь лет. И это только начало», — сказал он.
Трамп объявил о своей убедительной победе на выборах, вызвав протесты со стороны демократов. Спикер палаты представителей Майк Джонсон призвал к порядку и напомнил, что нарушителей могут вывести из зала. В итоге один из конгрессменов из Техаса покинул заседание в сопровождении охраны.
Когда член Палаты представителей от Демократической партии Эл Грин отказался занять свое место, Джонсон потребовал «вывести этого джентльмена из зала». После этого Трамп продолжил речь.
Дональд Трамп появился в зале заседаний конгресса под аплодисменты соратников республиканцев.
Мелания Трамп также присутствует в конгрессе. Первая леди приветствовала законодателей и судей Верховного суда.
Белый дом опубликовал выдержки из речи Трампа перед конгрессом:
▪️ Президент подчеркнет усилия по разрешению украинского конфликта;
▪️ США строят крупнейший газопровод на Аляске, к проекту присоединятся Япония и Южная Корея;
▪️В ближайшие дни США примут решение о значительном увеличении добычи редкоземельных металлов;
▪️«Байден допустил бесконтрольный рост цен на яйца».