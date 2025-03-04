Трюдо отверг возможность аннексии Канады Трампом

Президент США Дональд Трамп никогда не сможет аннексировать Канаду. Об этом заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо, передает РИА Новости.

«Трамп неоднократно говорил, что хочет увидеть крах канадской экономики, потому что это позволит ему проще аннексировать нас... Это никогда не случится. Мы никогда не будем 51-м штатом», — сказал глава канадского кабмина.

Утром 4 марта агентство Bloomberg сообщило, что США вводят пошлины на продукцию из Канады, Китая и Мексики на $1,5 трлн. По информации авторов, Белый дом наложил таможенные пошлины в размере 25% практически на весь импорт из Канады и Мексики. При этом на канадские энергоносители будут действовать пошлины в размере 10%.

По словам Трюдо, Соединенные Штаты Америки начали торговую войну против Канады. Премьер отметил, что в рамках ответных мер Оттава ввела тарифы в размере 25%. Они затронут американские товары общей стоимостью 155 млрд канадских долларов (около $107,4 млрд).

12 февраля Трамп и президент России Владимир Путин провели телефонные переговоры и договорились о личной встрече. 19 февраля российский лидер заявил, что сегодня президентам двух стран «недостаточно встретиться, чтобы чай, кофе попить, посидеть, поговорить о будущем».

Ранее в МИД России предположили, что Канаду придется защищать сбежавшим туда украинцам.