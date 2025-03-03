Если Канада отправит на Украину свои войска, то сбежавшие украинцы, видимо, будут защищать ее от территориальных посягательств США. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она прокомментировала недавнее заявление канадского премьер-министра Джастина Трюдо о том, что Оттава рассматривает все варианты обеспечения безопасности Киева, включая отправку на Украину своих военнослужащих. По ее словам, в случае расширения Соединенных Штатов на север Канаду, видимо, будут защищать сбежавшие туда от мобилизации граждане Украины.

2 марта Трюдо заявил, что Канада допускает возможность отправки своих миротворцев на Украину. Он подчеркнул, что Оттава уже потратила около 20 млрд канадских долларов ($13,8 млрд) на военную и экономическую поддержку Киева. По словам премьер-министра, Канада намерена продолжать оказывать военную помощь Украине «так долго, как будет нужно».

Ранее в Раде заявили, что западные миротворцы первыми убегут при наступлении ВС РФ.