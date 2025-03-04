Вашингтон вводит пошлины на товары из Канады, Китая и Мексики на $1,5 трлн

США вводят пошлины на продукцию из Канады, Китая и Мексики на $1,5 трлн, сообщает Bloomberg.

По информации агентства, Белый дом наложил таможенные пошлины в размере 25% практически на весь импорт из Канады и Мексики. При этом на канадские энергоносители будут действовать пошлины в размере 10%.

До этого премьер-министр канадской провинции Онтарио Даг Форд заявил, что готов отключить несколько приграничных штатов США от поставок электроэнергии в ответ на введенные пошлины на канадские товары.

В начале февраля президент США подписал указ о введении пошлин на товары из Мексики, Канады и Китая. Как отмечал CNN, мексиканские и канадские товары импортировались в США практически беспошлинно в результате соглашения между Вашингтоном, Мехико и Оттавой, теперь же размер пошлин для двух приграничных стран составит 25%, тогда как для Китая — 10%. В Вашингтоне это объяснили защитой интересов американского бизнеса.

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