Премьер Канады заявил о начале торговой войны с США

Соединенные Штаты Америки начали торговую войну против Канады. Об этом заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо, передает ТАСС.

«Сегодня Соединенные Штаты начали торговую войну против Канады, своего ближайшего партнера и союзника. <...> Тарифы США вступили в силу в ранние часы сегодняшнего утра, в то же самое время ответила и Канада», — сказал глава канадского кабмина.

Трюдо уточнил, что в рамках ответных мер Канада ввела тарифы в размере 25%. Они затронут американские товары общей стоимостью 155 млрд канадских долларов (около $107,4 млрд). Также премьер отметил, что Оттава подала иски об урегулировании споров во Всемирную торговую организацию (ВТО).

Утром 4 марта агентство Bloomberg сообщило, что США вводят пошлины на продукцию из Канады, Китая и Мексики на $1,5 трлн. По информации авторов, Белый дом наложил таможенные пошлины в размере 25% практически на весь импорт из Канады и Мексики. При этом на канадские энергоносители будут действовать пошлины в размере 10%.

Ранее в МИД России предположили, что Канаду придется защищать сбежавшим туда украинцам.