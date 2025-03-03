В Белом доме назвали затягивание украинского конфликта неприемлемым

Затягивание украинского конфликта является неприемлемым сценарием для США. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил советник американского президента по национальной безопасности Майкл Уолтц.

«То, что мы услышали (на встрече президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. — «Газета.Ru»), — это будто бы продолжение войны в течение долгих лет является вариантом. Но это не так», — сказал Уолтц.

28 февраля на встрече в Белом доме Зеленский и Трамп устроили перепалку в прямом эфире перед журналистами. Центральной темой спора стали перспективы мирного разрешения конфликта на Украине. Трамп обвинил Зеленского в безответственном подходе, заявив, что его действия подвергают риску жизни миллионов людей и угрожают эскалацией до уровня третьей мировой войны. Однако украинский лидер категорически отверг возможность остановки боевых действий до предоставления Киеву гарантий безопасности, ссылаясь на неэффективность прошлых попыток.

24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что Зеленский уклоняется от переговоров с Россией, потому что их начало неминуемо приведет к необходимости отмены военного положения на Украине. Он отметил, что вслед за этим последует необходимость проведения президентских выборов на Украине. При этом, как подчеркнул российский лидер, шансы победить на выборах у Зеленского равны нулю.

Ранее в Кремле заявили, что Зеленский не хочет мира на Украине.