Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Переговоры России и США по Украине не начнутся до начала работы посольств

Песков: переговоры России и США вряд ли начнутся до полноценной работы посольств
close
alexkich/Shutterstock/FOTODOM

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил скептицизм относительно скорого начала российско-американских переговоров по Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

В ответ на вопрос о возможности таких переговоров, Песков заявил, что начало диалога маловероятно до полного восстановления дипломатического присутствия обеих стран.

«Вряд ли», — сказал чиновник в ответ на соответствующий вопрос.

18 февраля прошли переговоры России и США в столице Саудовской Аравии в Эр-Рияде. Они длились около 4,5 часа. Делегации из РФ и США в том числе обсуждали урегулирование украинского конфликта, а также организацию предстоящей встречи президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом.

В тот же день госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что РФ и США договорились восстановить работу посольств в Москве и Вашингтоне.

Ранее Лавров и Рубио договорились о сотрудничестве в экономике после завершения конфликта на Украине.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами