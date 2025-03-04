Переговоры России и США по Украине не начнутся до начала работы посольств

Песков: переговоры России и США вряд ли начнутся до полноценной работы посольств

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил скептицизм относительно скорого начала российско-американских переговоров по Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

В ответ на вопрос о возможности таких переговоров, Песков заявил, что начало диалога маловероятно до полного восстановления дипломатического присутствия обеих стран.

«Вряд ли», — сказал чиновник в ответ на соответствующий вопрос.

18 февраля прошли переговоры России и США в столице Саудовской Аравии в Эр-Рияде. Они длились около 4,5 часа. Делегации из РФ и США в том числе обсуждали урегулирование украинского конфликта, а также организацию предстоящей встречи президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом.

В тот же день госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что РФ и США договорились восстановить работу посольств в Москве и Вашингтоне.

Ранее Лавров и Рубио договорились о сотрудничестве в экономике после завершения конфликта на Украине.