Конфликт на Украине подходит к концу, заявил РИА Новости известный американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс, комментируя скандал между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Овальном кабинете Белого дома.

«На мой взгляд, не было никакой реальной сделки по добыче полезных ископаемых, несмотря на то, что было написано на листе бумаги», — сказал Сакс.

Экономист, отвечая на вопрос о том, означала ли перепалка Трампа и Зеленского окончание вооруженного противостояния, отметил, что конфликт, по его мнению, действительно заканчивается.

Переговоры Трампа и Зеленского в Вашингтоне 28 февраля закончились ссорой. Глава Белого дома упрекнул украинского политика в неуважении и отсутствии благодарности, а также раскритиковал Зеленского за отказ от прекращения огня. Трамп заявил, что без Вашингтона у Киева «нет сильных карт».

После ссоры Зеленского попросили покинуть Белый дом, отменив пресс-конференцию и подписание сделки по редкоземельным металлам.

В свою очередь президент Финляндии Александер Стубб заявил, что президент РФ Владимир Путин оказался единственным победителем переговоров Трампа и Зеленского.

В январе Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ обозначил стратегический подход России к ситуации на Украине, выразив готовность к диалогу с Вашингтоном. Российский лидер подчеркнул, что «самое важное» — устранить первопричины кризиса. Президент указал, что урегулированием конфликта должен стать «долгосрочный мир на основе уважения законных интересов всех людей, всех народов», а не «краткое перемирие» или «передышка» для перегруппировки сил.

Ранее в Иране напомнили о ненадежности США и Европы.