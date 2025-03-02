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Американский эксперт считает, что украинский конфликт подходит к концу

Экономист Сакс: украинский конфликт заканчивается
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Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Конфликт на Украине подходит к концу, заявил РИА Новости известный американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс, комментируя скандал между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Овальном кабинете Белого дома.

«На мой взгляд, не было никакой реальной сделки по добыче полезных ископаемых, несмотря на то, что было написано на листе бумаги», — сказал Сакс.

Экономист, отвечая на вопрос о том, означала ли перепалка Трампа и Зеленского окончание вооруженного противостояния, отметил, что конфликт, по его мнению, действительно заканчивается.

Переговоры Трампа и Зеленского в Вашингтоне 28 февраля закончились ссорой. Глава Белого дома упрекнул украинского политика в неуважении и отсутствии благодарности, а также раскритиковал Зеленского за отказ от прекращения огня. Трамп заявил, что без Вашингтона у Киева «нет сильных карт».

После ссоры Зеленского попросили покинуть Белый дом, отменив пресс-конференцию и подписание сделки по редкоземельным металлам.

В свою очередь президент Финляндии Александер Стубб заявил, что президент РФ Владимир Путин оказался единственным победителем переговоров Трампа и Зеленского.

В январе Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ обозначил стратегический подход России к ситуации на Украине, выразив готовность к диалогу с Вашингтоном. Российский лидер подчеркнул, что «самое важное» — устранить первопричины кризиса. Президент указал, что урегулированием конфликта должен стать «долгосрочный мир на основе уважения законных интересов всех людей, всех народов», а не «краткое перемирие» или «передышка» для перегруппировки сил.

Ранее в Иране напомнили о ненадежности США и Европы.

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