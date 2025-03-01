В Финляндии назвали единственного победителя переговоров Трампа и Зеленского

Президент РФ Владимир Путин оказался единственным победителем переговоров американского и украинского лидеров Дональда Трампа и Владимира Зеленского, которые закончились их словесной перепалкой. Об этом заявил президент Финляндии Александер Стубб, пишет Yle.

Глава республики признался, что его шокировал срыв встречи в Белом доме.

«Это была дипломатическая неудача, в которой фактически оказался только один победитель, и он даже не присутствовал на переговорах», — сказал Стубб, имея в виду Путина.

По словам финского лидера, он никогда не видел, чтобы главы государств вели себя на публике так, как это делали Зеленский и Трамп. На этом фоне президент республики назвал срыв переговоров в Белом доме «печальным и историческим событием».

Встреча, по итогам которой Трамп и Зеленский должны были заключить сделку о добыче редкоземельных металлов, состоялась 28 февраля. Однако во время беседы американский лидер раскритиковал украинского коллегу за отказ от прекращения огня и упрекнул его в неуважении к США, после чего между главами двух государств произошла словесная перепалка. В результате президент Украины досрочно покинул встречу, а подписание договора по ресурсам было отменено.

27 февраля российский лидер Владимир Путин принял участие в заседании коллегии Федеральной службы безопасности РФ, в ходе которого оценил первые контакты с новой администрацией США. Как он сказал, возобновление диалога между Москвой и Вашингтоном «вселяет определенные надежды».

Ранее президент РФ заявил, что Трамп начал получать объективную информацию об украинском конфликте.