Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Финляндии назвали единственного победителя переговоров Трампа и Зеленского

Стубб: Путин стал единственным победителем переговоров Трампа и Зеленского в США
close
Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин оказался единственным победителем переговоров американского и украинского лидеров Дональда Трампа и Владимира Зеленского, которые закончились их словесной перепалкой. Об этом заявил президент Финляндии Александер Стубб, пишет Yle.

Глава республики признался, что его шокировал срыв встречи в Белом доме.

«Это была дипломатическая неудача, в которой фактически оказался только один победитель, и он даже не присутствовал на переговорах», — сказал Стубб, имея в виду Путина.

По словам финского лидера, он никогда не видел, чтобы главы государств вели себя на публике так, как это делали Зеленский и Трамп. На этом фоне президент республики назвал срыв переговоров в Белом доме «печальным и историческим событием».

Встреча, по итогам которой Трамп и Зеленский должны были заключить сделку о добыче редкоземельных металлов, состоялась 28 февраля. Однако во время беседы американский лидер раскритиковал украинского коллегу за отказ от прекращения огня и упрекнул его в неуважении к США, после чего между главами двух государств произошла словесная перепалка. В результате президент Украины досрочно покинул встречу, а подписание договора по ресурсам было отменено.

27 февраля российский лидер Владимир Путин принял участие в заседании коллегии Федеральной службы безопасности РФ, в ходе которого оценил первые контакты с новой администрацией США. Как он сказал, возобновление диалога между Москвой и Вашингтоном «вселяет определенные надежды».

Ранее президент РФ заявил, что Трамп начал получать объективную информацию об украинском конфликте.

Все новости на тему:
Ссора Трампа и Зеленского
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами