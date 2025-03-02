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В Иране напомнили о ненадежности США и Европы

Хаменеи после перепалки Трампа и Зеленского напомнил миру о ненадежности США
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Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency)/Reuters

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи после публичной перепалки американского президента Дональда Трампа и Владимира Зеленского напомнил о своих словах про ненадежность США, написав пост в соцсети Х на украинском языке.

Первого марта 2022 года Хаменеи назвал надежду на поддержку западных стран миражом и призвал не надеяться на США и Европу. Спустя три года он напомнил о своих словах.

«Первый урок из ситуации на Украине заключается в том, что поддержка западными державами стран и правительств, которые являются их марионетками, — это мираж. Это должны понять все правительства. Те правительства, которые надеются на США и Европу, пусть посмотрят на сегодняшнее состояние Украины. 1 марта 2022 года», — говорится в сообщении Верховного лидера Ирана.

Переговоры Трампа и Зеленского в Вашингтоне 28 февраля закончились ссорой. Глава Белого дома упрекнул украинского политика в неуважении и отсутствии благодарности, а также раскритиковал Зеленского за отказ от прекращения огня. Трамп заявил, что без Вашингтона у Киева «нет сильных карт».

После ссоры Зеленского попросили покинуть Белый дом, отменив пресс-конференцию и подписание сделки по редкоземельным металлам.

В свою очередь президент Финляндии Александер Стубб заявил, что президент РФ Владимир Путин оказался единственным победителем переговоров Трампа и Зеленского.

24 февраля Путин заявил, что участие европейских стран в переговорах по урегулированию на Украине востребовано, но они сами отказались вести диалог с РФ.

Ранее советник Трампа рассказал о слезах команды Зеленского.

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