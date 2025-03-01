Reuters: Трамп не заинтересован в сделке по ископаемым с Украиной

Президент США Дональд Трамп пока не проявляет интерес к заключению сделки по ресурсам с Украиной. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источник в Белом доме.

«Трамп не заинтересован в возобновлении украинской сделки по минералам в настоящее время», — отмечается в публикации.

Незадолго до этого корреспондент телеканала Fox News в Белом доме Джеки Хайнрик заявила, что подписание этой сделки отменено после скандала, который произошел в Овальном кабинете Белого дома между президентом Украины Владимиром Зеленским и Трампом. В Белом доме подтвердили эту информацию.

Центральной темой перепалки Трампа и Зеленского в столице США стали перспективы мирного разрешения конфликта на Украине. Глава Белого дома обвинил президента Украины в безответственном подходе, заявив, что его действия подвергают риску жизни миллионов людей, а также угрожают эскалацией до уровня третьей мировой войны.

Украинский политик категорически отверг возможность дипломатического урегулирования конфликта с Россией, ссылаясь на якобы неэффективность прошлых попыток, включая различные договоренности и энергетические соглашения.

До этого российский президент Владимир Путин отмечал, что Зеленский уклоняется от переговоров с Россией, потому что их начало неминуемо приведет к необходимости отмены военного положения в стране. Вслед за этим последует необходимость проведения президентских выборов на Украине. При этом, подчеркнул Путин, шансы победить на выборах у Зеленского равны нулю.

Ранее Путин заявил о готовности работать с партнерами из США по металлам в Донбассе и Новороссии.