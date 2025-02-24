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Путин заявил о готовности работать с партнерами из США по металлам в Донбассе и Новороссии

Путин: РФ готова пригласить американцев вместе работать по металлам в Донбассе
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Михаил Метцель/РИА Новости

Россия готова пригласить иностранных партнеров, в том числе американцев, сотрудничать по редкоземельным металлам на территории Донбасса и Новороссии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Мы, кстати говоря, готовы были бы предложить американским нашим партнерам, когда я говорю о партнерах, я имею ввиду не только административные и правительственные структуры, но и компании, если бы они проявили интерес к совместной работе», — сказал Путин.

Речь идет о сотрудничестве по редкоземельным металлам, в том числе в Донбассе и Новороссии, уточнил президент.

При этом лидер страны подчеркнул, что возможное соглашение между Соединенными Штатами и Украиной по редкоземельным металлам никак не касается России.

24 февраля Путин провел совещание, посвященное развитию отрасли редкоземельных металлов. Глава государства отметил, что создание замкнутого производственного цикла в этой сфере к 2030 году станет ключевым условием для укрепления экономики, оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и конкурентоспособности России на мировых рынках. Путин призвал в разы увеличить объем выпуска продукции из редкоземельных металлов.

Ранее на Западе заявили, что сделка США по Украине может принести экономическую выгоду РФ.

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