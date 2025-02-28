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Зеленский и Трамп повздорили во время совместного интервью

Зеленский и Трамп устроили перепалку во время выступления перед журналистами

Президент Украины Владимир Зеленский и его американский коллега Дональд Трамп устроили спор в прямом эфире во время выступления перед журналистами в Вашингтоне. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости!».

Центральной темой спора стали перспективы мирного разрешения конфликта в Украине. Трамп обвинил Зеленского в безответственном подходе, заявив, что его действия подвергают риску жизни миллионов людей и угрожают эскалацией до уровня третьей мировой войны.

Президент Украины категорически отверг возможность дипломатического урегулирования конфликта с Россией, ссылаясь на неэффективность прошлых попыток, включая различные договоренности и энергетические соглашения.

На это заявление вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил, что США обладают четким пониманием ситуации. Зеленский парировал, подчеркнув отсутствие у Вэнса личного опыта пребывания на Украине и, следовательно, недостаточное понимание масштаба проблем.

В ответ Вэнс призвал украинского лидера к сдержанности и уважению к стране, оказывающей значительную военную поддержку Украине. Затронув тему финансовой помощи, Вэнс указал на выделенные Украине значительные средства ($350 млрд).

Накануне издание Asia Times написало, что успех инициатив по урегулированию конфликта на Украине будет зависеть от уровня доверия между российским лидером Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, поскольку посреднические переговоры без прямого взаимодействия двух противоборствующих сторон редко бывают успешными.

Ранее Путин назвал причину отказа Зеленского от мирных переговоров.

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Переговоры о мире на Украине
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