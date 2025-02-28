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Подписание сделки по редкоземельным металлам между США и Украиной отменено

Fox News: сделка по редкоземельным металлам между США и Украиной отменена
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Nathan Howard/Reuters

Подписание сделки по редкоземельным металлам между США и Украиной отменено после скандала, который произошел в Овальном кабинете Белого дома между американским президентом Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Об этом сообщает корреспондент Fox News в Белом доме Джеки Хайнрик.

Сделка должна была быть заключена во время визита Зеленского в Вашингтон и после переговоров с Трампом. Украинский политик вступил в перепалку с американским лидером и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом на протокольной съемке перед началом переговоров.

Центральной темой перепалки стали перспективы мирного урегулирования конфликта на Украине. Трамп обвинил Зеленского в безответственном подходе, указав, что его действия подвергают риску жизни миллионов людей, а также угрожают эскалацией до уровня третьей мировой войны.

Зеленский в ответ на это категорически отверг возможность дипломатического урегулирования конфликта с Россией, ссылаясь на якобы неэффективность прошлых попыток переговоров, включая различные договоренности и энергетические соглашения.

Впоследствии Зеленский покинул Белый дом без комментариев, а Трамп заявил, что украинский политик не готов к мирному урегулированию украинского конфликта и проявил неуважение к США. Американский лидер также отметил, что Зеленский может вернуться, когда будет готов к миру.

В свою очередь, российский президент Владимир Путин отмечал, что Зеленский уклоняется от переговоров с Россией, потому что их начало неминуемо приведет к необходимости отмены военного положения в стране и проведения президентских выборов на Украине.

Ранее в Британии назвали дипломатической катастрофой встречу Трампа с Зеленским.

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