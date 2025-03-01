В Белом доме подтвердили, что США и Украина не подписали сделку по металлам

Белый дом: США и Украина не подписали сделку по редкоземельным металлам

США и Украина не подписали сделку по редкоземельным металлам. Об этом сообщает пресс-пул Белого дома со ссылкой на пресс-секретаря президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, передает РИА Новости.

Незадолго до этого корреспондент телеканала Fox News в Белом доме Джеки Хайнрик заявила, что подписание этой сделки отменено после скандала, который произошел в Овальном кабинете Белого дома между президентом Украины Владимиром Зеленским и Трампом.

28 февраля в Белом доме состоялась встреча лидеров Украины и США, во время которой они устроили перепалку в прямом эфире перед журналистами.

Центральной темой спора стали перспективы мирного разрешения конфликта в Украине. Трамп обвинил Зеленского в безответственном подходе, заявив, что его действия подвергают риску жизни миллионов людей и угрожают эскалацией до уровня третьей мировой войны. Украинский лидер категорически отверг возможность дипломатического урегулирования конфликта с Россией, ссылаясь на неэффективность прошлых попыток.

24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что продолжение президентства Зеленского было бы выгодно России, так как это способствовало бы дальнейшему разложению украинского государства.

Ранее в Белом доме рассказали, зачем США редкоземельные металлы с Украины.