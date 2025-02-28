Трамп заявил о близости к соглашению по урегулированию ситуации на Украине

Трамп: стороны находятся близко к соглашению по решению ситуации на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что стороны находятся достаточно близко к достижению соглашения по урегулированию ситуации на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

В начале встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме Трамп отметил, что по-настоящему волнующий момент наступит, когда стороны конфликта прекратят стрельбу и сделка по его урегулированию будет заключена.

«И я думаю, что мы уже довольно близки к этому», — сказал американский президент.

19 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что сейчас отношения между Россией и США таковы, что представителям двух стран недостаточно встречи за чашкой кофе. Необходимо подготовить важные для двух стран вопросы и выйти на приемлемые решения для двух сторон.

18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прошла встреча Россия — США. Она была посвящена восстановлению сотрудничества по ряду экономических проектов, а также подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч президентов двух стран.

От РФ за столом переговоров были глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, а от США — помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во время обсуждения экономических вопросов на встрече присутствовал руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

По итогам переговоров Ушаков заявил, что они прошли «неплохо»: Москва и Вашингтон договорились продвигать двусторонние отношения и учитывать интересы друг друга. Он добавил, что стороны будут работать, чтобы создать условия для встречи президентов России и США. Кроме того, он отметил, что в свое время отдельные российские и американские команды переговорщиков начнут контакты по Украине.

Ранее Трамп выразил уверенность в соблюдении Путиным будущего соглашения о мире.