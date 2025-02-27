Трамп выразил уверенность в соблюдении Путиным будущего соглашения о мире

Трамп заявил, что не верит, что Путин мог бы нарушить договор о мире на Украине

Президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером рассказал об ожиданиях по урегулированию конфликта от президента России Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости.

Трамп подчеркнул, что давно знаком с российским президентом. Глава Белого дома отметил, что не верит в то, что Путин может нарушить будущее соглашение об урегулировании российско-украинского конфликта.

Накануне Трамп заявил, что Путину придется сделать некоторые уступки для того, чтобы добиться урегулирования украинского конфликта.

19 февраля президент РФ Владимир Путин сообщил, что сейчас отношения между Россией и США таковы, что представителям двух стран недостаточно встречи за чашкой кофе. По его словам, необходимо добиться того, чтобы команды Российской Федерации и Соединенных Штатов подготовили вопросы, чрезвычайно важные для двух стран, в том числе и на украинском треке, для того чтобы обе стороны вышли на приемлемые для себя решения.

Ранее в Кремле назвали этапы восстановления отношений между Россией и США.