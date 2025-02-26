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Лавров сообщил, когда пройдет новая встреча представителей РФ и США

Лавров: встреча представителей РФ и США пройдет в Стамбуле 27 февраля

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что новая встреча представителей РФ и США пройдет в Стамбуле 27 февраля. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам российского министра, встреча будет посвящена нормализации работы посольств двух стран.

«Наши дипломаты высокого уровня, эксперты, встретятся и рассмотрят системные проблемы, которые накопились в результате противоправной деятельности предыдущей администрации по созданию искусственных препон для деятельности российского посольства, на что мы, естественно, отвечали взаимностью и создавали тоже некомфортные условия для работы американского посольства в Москве», — поделился Лавров.

Он уточнил, что по итогам будущей встречи можно будет говорить о том, как будут развиваться отношения РФ и США.

До этого глава РФПИ Кирилл Дмитриев рассказал, что Россия и США заинтересованы в реализации совместных экономически обоснованных проектов.

Ранее Путин назвал причину отказа Зеленского от мирных переговоров.

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