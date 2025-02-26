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Турция готова организовать мирные переговоры по Украине

МИД Турции подтвердил готовность организовать мирные переговоры по Украине
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Louisa Gouliamaki/Reuters

Глава МИД Турции Хакан Фидан подтвердил готовность Анкары организовать мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Слова турецкого министра приводит ТАСС.

26 февраля Украина передала Турции документ с проектами в целях восстановления государства после конфликта в 2025 году.

Как пишет газета Türkiye, в упомянутое досье включены проекты в области энергетики и энергоэффективности, проекты социального жилья и проекты водоснабжения.

Во время визита в Анкару 24 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров был принят Эрдоганом и провел переговоры с министром иностранных дел республики Хаканом Фиданом.

Стороны подтвердили приверженность прошлым договоренностям о развитии сотрудничества Москвы и Анкары. Кроме того, обсуждались вопросы международной повестки.

Ранее Лавров заявил, что стамбульские договоренности могут стать основой для мира.

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Переговоры о мире на Украине
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