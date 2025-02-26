Турция готова организовать мирные переговоры по Украине

Глава МИД Турции Хакан Фидан подтвердил готовность Анкары организовать мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Слова турецкого министра приводит ТАСС.

26 февраля Украина передала Турции документ с проектами в целях восстановления государства после конфликта в 2025 году.

Как пишет газета Türkiye, в упомянутое досье включены проекты в области энергетики и энергоэффективности, проекты социального жилья и проекты водоснабжения.

Во время визита в Анкару 24 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров был принят Эрдоганом и провел переговоры с министром иностранных дел республики Хаканом Фиданом.

Стороны подтвердили приверженность прошлым договоренностям о развитии сотрудничества Москвы и Анкары. Кроме того, обсуждались вопросы международной повестки.

Ранее Лавров заявил, что стамбульские договоренности могут стать основой для мира.