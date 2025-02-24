Путин рассказал о переговорах с США по украинскому конфликту

Путин: украинский конфликт на переговорах с США пока что сущностно не обсуждался

Президент России Владимир Путин заявил, что украинский конфликт на переговорах с США пока что сущностно не обсуждался. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что встреча в Эр-Рияде касается двусторонних российско-американских отношений. В рамках диалога была совсем предметно затронута проблема, связанная с украинским кризисом, добавил президент.

По словам Путина, стороны договорились о том, что в дальнейшем к решению этой проблемы вернутся.

До этого Путин назвал реакцию Европы на российско-американские контакты «эмоциональной» и «лишенной практического смысла».

18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прошли первые за несколько лет переговоры представителей США и России. Стороны изложили друг другу «свои принципиальные подходы» по Украине, а также обсудили организацию будущей встречи американского и российского президентов. По итогам глава МИД РФ Сергей Лавров заявил: есть основания полагать, что Вашингтон стал лучше слышать позицию Москвы.

Ранее обозреватель «Газеты.Ru» Виталий Рюмшин объяснил, почему переговоры в Эр-Рияде не приблизили мир на Украине.