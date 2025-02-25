Захарова отреагировала на заявление Шмыгаля о стоимости восстановления Украины

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что сумма, в которую премьер-министр Украины Денис Шмыгаль оценивает восстановление страны, равна украинским долгам. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Столько же, сколько уже должны — удачное совпадение. Перекредитовывают наворованное?»‎ — написала Захарова.

25 февраля премьер Украины заявил, что на восстановление Украины в ближайшие 10 лет потребуется $524 млрд. По словам главы кабмина, эти данные основаны на отчете Всемирного банка и превышают предыдущую оценку на $38 млрд.

До этого Шмыгаль оценивал восстановление страны в €500 млрд. Это, по его мнению, может стать ключевой задачей для Европы на ближайшие годы.

В рамках обнародованного проекта двустороннего соглашения между США и Украиной предусмотрено формирование Фонда восстановления страны с целевым объемом в $500 миллиардов. Согласно документу, Киев будет осуществлять регулярные взносы до достижения указанной суммы. Украина обязуется направлять в фонд 50% доходов, полученных от эксплуатации природных ресурсов, инфраструктурных объектов и других активов. Кроме того, сторонами согласовано, что Киев внесет сумму, вдвое превышающую объем средств, выделенных США после подписания договора.

Ранее Украине сообщили неприятные новости о долгах перед Западом.