Украине в ближайшие 15-20 лет будет нечем выплачивать долги, набранные режимом украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом в своем Telegram-канале заявил экс-премьер Украины Николай Азаров.

«В ближайшие лет 15-20 долги, набранные киевским режимом, Украине отдавать точно будет нечем», — подчеркнул он.

По словам бывшего украинского премьера, экспорт Украины сократился до минимума, а экономика развивалась. Азаров обратил внимание на то, что никогда в истории страны не шла речь о том, что зарубежные страны могут предоставить Киеву долг $100 млрд.

Официальный долг Украины превышает $156 млрд, отметил он, напомнив, что ВВП страны «в лучшем случае» составляет $90 млрд.

До этого президент России Владимир Путин заявил об отсутствии шансов на переизбрание Владимира Зеленского на президентских выборах на Украине.

По мнению президента РФ, вероятность победы Зеленского стремится к нулю и может быть искусственно повышена только при массированной фальсификации результатов голосования. При этом глава государства отметил, что продолжение президентства Зеленского было бы выгодно России, так как это способствовало бы дальнейшему разложению украинского государства.

Ранее Путин сравнил рейтинги Зеленского и Залужного.