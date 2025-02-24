Фонд восстановления Украины может достичь $500 млрд, Киев будет делать взносы

В рамках обнародованного проекта двустороннего соглашения между США и Украиной предусмотрено формирование Фонда восстановления страны с целевым объемом в $500 миллиардов. Согласно документу, Киев будет осуществлять регулярные взносы до достижения указанной суммы, передает РИА Новости.

Украина обязуется направлять в фонд 50% доходов, полученных от эксплуатации природных ресурсов, инфраструктурных объектов и других активов. Кроме того, сторонами согласовано, что Киев внесет сумму, вдвое превышающую объем средств, выделенных США после подписания договора.

Фонд будет функционировать как коммерческая организация под управлением министерства финансов и министерства торговли США при участии офиса вице-президента. Контрольные механизмы призваны исключить нарушения санкционных режимов и обеспечить прозрачность операций.

Соглашение позиционируется как элемент долгосрочной стратегии восстановления Украины, направленной на привлечение частных инвестиций. Вашингтон рассчитывает, что фонд ускорит реконструкцию экономики и защитит интересы американского бизнеса в регионе.

22 февраля агентство Bloomberg сообщило, что европейские чиновники обсуждают способы изъятия части замороженных активов России, чтобы направить их на восстановление Украины после окончания конфликта.

По его информации, активы ЦБ России могут быть конфискованы в случае, если Москва откажется возмещать Киеву ущерб.

Ранее глава дипломатии Евросоюза признала отсутствие общего желания конфисковать активы России.