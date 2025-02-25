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На Украине назвали стоимость восстановления страны

Премьер Шмыгаль: на восстановление Украины нужно $524 млрд в ближайшие 10 лет
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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

На восстановление Украины в ближайшие 10 лет потребуется $524 млрд. Об этом в своем Telegram-канале заявил премьер Украины Денис Шмыгаль.

«Потребности на восстановление Украины в течение следующего десятилетия должны составить 524 миллиарда долларов», — отметил он.

По словам главы кабмина, эти данные основаны на отчете Всемирного банка и превышают предыдущую оценку на $38 млрд.

До этого Шмыгаль оценивал восстановление страны в €500 млрд. Это, по его мнению, может стать ключевой задачей для Европы на ближайшие годы.

В рамках обнародованного проекта двустороннего соглашения между США и Украиной предусмотрено формирование Фонда восстановления страны с целевым объемом в $500 миллиардов. Согласно документу, Киев будет осуществлять регулярные взносы до достижения указанной суммы. Украина обязуется направлять в фонд 50% доходов, полученных от эксплуатации природных ресурсов, инфраструктурных объектов и других активов. Кроме того, сторонами согласовано, что Киев внесет сумму, вдвое превышающую объем средств, выделенных США после подписания договора.

Ранее Украине сообщили неприятные новости о долгах перед Западом.

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