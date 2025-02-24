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Трамп подтвердил свое намерение встретиться с Путиным

Трамп: я встречусь с Путиным, мы прорабатываем все детали
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент США Дональд Трамп подтвердил свое намерение встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы прорабатываем все детали, но да, в какой-то момент я также встречусь с президентом Путиным», — заявил Трамп журналистам в Овальном кабинете.

24 февраля Трамп отреагировал на публикации СМИ, утверждавших о его планах посетить парад Победы в Москве в мае 2025 года. Глава Белого дома заявил, что обсуждать подобные поездки «пока слишком рано», но не исключил такой возможности в будущем.

12 февраля Трамп и Путин провели переговоры и договорились о личной встрече. Это был первый официальный диалог глав двух государств во время второго срока республиканца. Телефонный разговор длился 1,5 часа. Трамп заявил, что ждет визита Путина в США, также, по его словам, встреча лидеров может состояться в Саудовской Аравии. Путин в свою очередь пригласил Трампа в Москву.

Ранее Трамп отказался называть Путина диктатором.

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