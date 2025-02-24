Трамп не исключил, что приедет в Москву

Трамп назвал 9 мая слишком ранним сроком для его поездки в Москву

Президент США Дональд Трамп отреагировал на публикации СМИ, утверждавших о его планах посетить парад Победы в Москве в мае 2025 года. Глава Белого дома заявил, что обсуждать подобные поездки «пока слишком рано», но не исключил такой возможности в будущем, передает Reuters.

«В подходящее время я с радостью рассмотрю этот вариант», — отметил Трамп, подчеркнув, что любые решения будут зависеть от международной обстановки и дипломатических условий.

22 февраля Трамп также заявил, что не приедет в Москву на парад Победы 9 мая.

Le Point писал, что Трамп приедет в Москву на празднование Дня Победы 9 мая и проведет встречу в столице России с российским лидером Владимиром Путиным. В публикации сказано, что 9 мая 2025 года станет «днем триумфа». Также издание напомнило о том, как в период разрядки после окончания Холодной войны Билл Клинтон ответил на приглашение Бориса Ельцина в Москву 9 мая 1995 года.

12 февраля Дональд Трамп и Владимир Путин провели переговоры и договорились о личной встрече. Это первый официальный диалог глав двух государств во время второго срока республиканца. Телефонный разговор длился 1,5 часа.

Трамп заявил, что ждет визита Путина в США, также, по его словам, встреча лидеров может состояться в Саудовской Аравии. Путин в свою очередь пригласил Трампа в Москву.

Ранее Трамп предупредил о риске третьей мировой войны из-за украинского конфликта.