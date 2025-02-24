Трамп отказался называть Путина диктатором

На встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном лидер США Дональд Трамп избежал прямого ответа на вопрос журналистов, считает ли он своего российского коллегу Владимира Путина диктатором. Слова Трампа передает Reuters.

«Я не использую эти слова необдуманно», — ответил Трамп, когда журналисты попросили уточнить, считает ли он и Путина, как Зеленского, диктатором.

19 февраля Трамп назвал Зеленского диктатором и заявил, что украинскому лидеру «лучше поторопиться, иначе у него не останется страны». По словам Трампа, его администрация успешно ведет переговоры с Россией по урегулированию конфликта в то время, как Зеленский, вероятно, хочет, чтобы «финансовый поток» продолжался. До этого американский президент уже говорил, что, если Киев хочет получить место за столом переговоров, Украине необходимо провести выборы. Зеленский при этом назвал себя «очень неудобным человеком» для президента РФ Владимира Путина и утверждал, что Россия якобы хочет от него избавиться.

23 февраля Зеленский сказал, что обижался бы на лидера США, если бы действительно был диктатором, однако он себя таковым не считает, поэтому заявление Трампа для него — это просто слова. Зеленский напомнил, что является законно избранным президентом, который получил на выборах 73% голосов, и пообещал, что после окончания военного положения будет избран новый глава государства.

Ранее Трамп не исключил, что приедет в Москву.