Во Франции назвали дату визита Трампа в Москву

Point: Трамп приедет в Москву на празднование 9 мая и встретится с Путиным

Президент США Дональд Трамп приедет в Москву на празднование Дня Победы 9 мая и проведет встречу в столице России с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом пишет французский журнал Le Point со ссылкой на свои источники.

«Какую победу будут праздновать Владимир Путин и Дональд Трамп 9 мая 2025 года? Не столько союзников 1945 года, сколько их общее соглашение в мирных переговорах по Украине, которые, согласно плану [спецпредставителя президента США Кита] Келлога, завершатся... 9 мая», — говорится в публикации.

Le Point утверждает, что 9 мая 2025 года станет «днем триумфа». Также издание напомнило о том, как в период разрядки после окончания Холодной войны Билл Клинтон ответил на приглашение Бориса Ельцина в Москву 9 мая 1995 года.

В свою очередь американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что Владимир Зеленский планирует встретиться с главой Белого дома раньше, чем тот встретится с Путиным. Поводом для встречи может стать подписание документов сделки по полезным ископаемым. Зеленский надеется, что мероприятие по заключению соглашения пройдет в присутствии его и Трампа.

12 февраля Дональд Трамп и Владимир Путин провели переговоры и договорились о личной встрече. Это первый официальный диалог глав двух государств во время второго срока республиканца. Телефонный разговор длился 1,5 часа.

Трамп заявил, что ждет визита Путина в США, также, по его словам, встреча лидеров может состояться в Саудовской Аравии. Путин в свою очередь пригласил Трампа в Москву.

Ранее Путин высказался об обещании Трампа быстро решить украинский кризис.