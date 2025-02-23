Спецпосланник Трампа высказался о подвижках по урегулированию на Украине

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Стивен Уиткофф в эфире телеканала CNN заявил, что подвижки в вопросе урегулирования украинского конфликта возможны в ближайшее время.

По его словам, переговоры США с Россией в Саудовской Аравии были позитивными и конструктивными.

«Я бы сказал, что настроен оптимистично и позитивно и, как и президент [США Дональд Трамп], думаю, что мы сможем довольно скоро добиться [определенных подвижек]», — заявил он.

Переговоры России и США состоялись 18 февраля в Эр-Рияде. Они были посвящены восстановлению сотрудничества по целому ряду экономических проектов, а также подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч двух президентов. Комментируя их итоги президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва готова вернуться за стол переговоров по Украине, подчеркнув, что Россия никогда не отказывалась от диалога с Киевом, а также с Европой.

23 февраля заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что в конце следующей недели пройдут новые переговоры России и США, посвященные раздражителям в двусторонних отношениях.

Ранее в Кремле рассказали, о чем договорились Путин и Трамп по Украине.