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В Кремле рассказали, о чем договорились Путин и Трамп по Украине

Песков: Путин и Трамп во время звонка обсудили переговоры по Украине
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AP/РИА Новости

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил о том, что российский президент Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп во время телефонного разговора обсудили возможность переговоров по украинскому урегулированию, передает РИА Новости.

Пресс-секретарь российского лидера призвал анализировать происходящее с точки зрения перспективы выхода на «траекторию мирных переговоров».

«О возможности таких переговоров и целесообразности такого процесса наши президенты договорились в ходе телефонного разговора, и об этом же, собственно, шла речь и на встрече в Эр-Рияде двух делегаций», — сказал Песков.

18 февраля в столице Саудовской Аравии прошли первые за несколько лет переговоры представителей США и России. Стороны изложили друг другу «свои принципиальные подходы» по Украине, а также обсудили организацию будущей встречи американского и российского президентов. По итогам глава МИД РФ Сергей Лавров заявил: есть основания полагать, что Вашингтон стал лучше слышать позицию Москвы.

Ранее обозреватель «Газеты.Ru» Виталий Рюмшин объяснил, почему переговоры в Эр-Рияде не приблизили мир на Украине.

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